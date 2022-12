Urgence climatique Collège des Bernardins Paris Catégorie d’évènement: Paris

Urgence climatique Collège des Bernardins, 24 janvier 2023, Paris. Urgence climatique Mardi 24 janvier 2023, 19h00 Collège des Bernardins Mardis des Bernardins. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France 5e Arrondissement Paris 75005 Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.collegedesbernardins.fr/content/urgence-climatique »}] Le journal La Tribune et le Collège des Bernardins organisent un débat sur la nécessité de réinventer nos imaginaires et donc notre relation au monde et à la Terre. Penser le monde. Rêver l’avenir. Imaginer la vie. Ce qu’elle serait dans un futur désirable, loin de toute éco anxiété, vainqueure du réchauffement climatique. Une vie différente, remodelée aux changements de la Terre, adaptée aux transitions de notre époque. Une vie meilleure. C’est en la rêvant de cette façon, loin de tout désarroi victimaire, que les possibilités et les espoirs pourront renaître. C’est en imaginant le monde dans lequel nous voulons vivre que nous pourrons le construire. En s’éloignant de notre Histoire pour en créer une nouvelle. Les nouveaux imaginaires au chevet du climat? Intervenants P. Olric de Gélis, théologien, directeur du Pôle de recherche du Collège des Bernardins Gabrielle Halpern, philosophe Erik Orsenna, écrivain et économiste Grégory Quenet, historien de l’environnement, titulaire de la chaire Laudato si’. Pour une nouvelle exploration de la Terre du Collège des Bernardins Débat animé par Valérie Abrial, directrice de La Revue de La Tribune. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/urgence-climatique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-24T19:00:00+01:00

2023-01-24T20:15:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Collège des Bernardins Adresse 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France 5e Arrondissement Ville Paris lieuville Collège des Bernardins Paris Departement Paris

Collège des Bernardins Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Urgence climatique Collège des Bernardins 2023-01-24 was last modified: by Urgence climatique Collège des Bernardins Collège des Bernardins 24 janvier 2023 Collège des Bernardins Paris Paris

Paris Paris