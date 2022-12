Les rues de ma peine ! Collège des Bernardins, 21 janvier 2023, Paris.

Banquet philo.

Avec Amir – et bien d’autres ! nous nous demanderons dans quelle mesure nos émotions peuvent-elles avoir raison !

La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l’on a éprouvé une passion ou une émotion profonde.

Soichiro Honda (1906-1991)

Devrions-nous alors remplacer la célèbre démonstration de Descartes « Je pense donc je suis » par « Je ressens donc j’existe » ?

On oppose régulièrement raison et émotion, souvent au détriment de l’une ou de l’autre d’ailleurs. Pourtant il semble bien que les émotions, dans leur jaillissement spontané, ont quelque chose à nous apprendre, sur nous et notre rapport au monde.

Puisque la « gestion »… de nos émotions nous est maintenant présentée comme un art de vivre et une promesse de bonheur, essayons alors de mieux les connaître pour mieux les reconnaître ! Peuvent-elles cependant aussi nous tromper ? Nous sera-t-il possible de réconcilier en partie émotion et raison, en apprenant à identifier le rôle spécifique de toutes les émotions qui bouillonnent en nous ?

Un atelier, participatif ou non – selon les tempéraments de chacun – et qui – à partir de chansons, de citations et de vidéos – se veut être non seulement une réflexion sur les émotions mais aussi une invitation concrète à mieux les connaître pour mieux vivre avec !

Les Banquets-Philo, qu’est-ce que c’est ?

Un banquet, c’est généreux et savoureux. C’est pourquoi seront conviés à la réflexion, en plus de nos irremplaçables expériences personnelles, des acteurs, des chanteurs, des hommes de lettres et des artistes, voire… des humoristes. Chaque thème existentiel sera ainsi inspiré et illustré par les arts… et par nos vies. Et pour que soient rassasiés aussi bien nos corps que nos esprits, un apéritif égayera les échanges.

Informations

