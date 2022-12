La question sans réponse Collège des Bernardins, 16 janvier 2023, Paris.

Un concert construit sur mesure pour évoquer les multiples interrogations de l’exposition de Laurent Grasso, Anima. De Debussy à Wagner, le cheminement musical se cristallise autour d’une œuvre qui donne le titre à cet opus 4 Terra mysteriosa : La Question sans réponse de Charles Ives.

La richesse de la réflexion artistique de Laurent Grasso se reflète dans une sélection d’œuvres musicales connues et moins connues. Au centre de ce concert sur mesure se situe une œuvre qui s’inspire d’un texte du poète américain Ralph Waldo Emerson (1803-1882), Le Sphynx. Emerson fait partie du mouvement des transcendentalistes, pensée qui s’oppose à une vision rationaliste et matérialiste du monde et qui s’inspire de la doctrine transcendante de Kant.

Dans son poème Le Sphynx, Emerson définit le poète et par extension l’homme comme être transcendant, comme mystère, comme question sans réponse. Cette question du mystère irrigue toutes les œuvres au programme de ce concert : le mystère du paradis, le mystère de la rédemption par l’amour du Vaisseau fantôme jusqu’à l’interdiction d’appeler des forces mystérieuses dans l’Apprenti sorcier de Goethe mise en musique par Paul Dukas.

Programme

Isaac Albeniz : Ouverture de Merlin Charles Ives : The Unanswered Question (La Question sans réponse) Edward Elgar : Sospiri Franz Liszt : Prometheus Frederik Delius : The Walk to the Paradise Garden Richard Wagner : Der Fliegender Holländer (Le Vaisseau fantôme) , Ouverture Claude Debussy : La Cathédrale Engloutie Paul Dukas : L’Apprenti Sorcier

Orchestre Appassionato, dirigé par Mathieu Herzog

Qui est Mathieu Herzog ?

« Un artiste complet », « un vrai musicien » sont parmi les mots qui reviennent le plus souvent pour décrire le Chef d’orchestre, compositeur et orchestrateur Mathieu Herzog.

Son âme musicale s’est forgée par un travail intensif auprès de grands maîtres tels que Semyon Bychkov, Daniel Harding, Gábor Takács-Nagy, György Kurtäg, Menahem Pressler, Alfred Brendel, Mitsuko Uchida… Mathieu a enregistré de nombreux disques avec les labels Erato, Warner Classics, EMI, Deutsche Grammophon… tous plébiscités par la presse : Diapason d’Or, Choc du monde de la musique, Disque de l’année par le magasine Gramophone…

Il crée en 2015 Appassionato, un orchestre qui fait rayonner la musique de chambre au coeur de chacune de ses interprétations. Mathieu noue avec Appassionato une relation passionnelle et en perpétuelle évolution. En 2019 ils enregistrent ensemble les 3 dernières symphonies de W.A Mozart pour le label Naïve. En 2021-2022 Mathieu créé, toujours en partenariat avec Naïve, Appassionato le Label et grave deux nouveaux albums autour de C. Saint-Saëns avec la violoniste Jinjoo Cho et le disque Métamorphoses nocturnes, récompensé d’un Editor’s Choice par le prestigieux magazine Grammophon.

