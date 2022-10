Concert noël 2022 Collège des Bernardins Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert noël 2022 Collège des Bernardins, 14 décembre 2022, Paris. Concert noël 2022 Mercredi 14 décembre, 20h00 Collège des Bernardins Musique. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France 5e Arrondissement Paris 75005 Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.collegedesbernardins.fr/content/concert-noel-2022 »}] Reflétant l’âme et la magie de la musique de leur pays, huit voix d’hommes composant l’ensemble Orpheus venus d’Ukraine interprètent des chants sacrés slaves et d’inspiration folklorique, évoquant la Nativité. Comment ne pas être enthousiasmé par la musique ukrainienne, riche de son amour pour la mère patrie, d’un passé et d’un présent tourmenté, chargé de larmes et de sang. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/concert-noel-2022

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-14T20:00:00+01:00

2022-12-14T23:00:00+01:00

