Concert de noël 2022 Collège des Bernardins, 8 décembre 2022, Paris. Concert de noël 2022 Jeudi 8 décembre, 17h30 Collège des Bernardins Avent. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France 5e Arrondissement Paris 75005 Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.collegedesbernardins.fr/content/concert-de-noel-2022-0 »}] Sous les lumières scintillantes de l’arbre de Noël, le Collège des Bernardins réunit, autour d’un vin et chocolat chauds, familles, riverains et au-delà, aux sons des chants traditionnels de Noël interprétés par les enfants de la Maîtrise Notre Dame. Programmation Récital musical : Mykola Leontovych, Shchedryk John Floyd Campbell, Noël nouvelet Traditionnel, Guillot prend ton tambourin John Rutter, Candlelight John Rutter, For the beauty of the earth Andy Beck (arr.), Sleigh ride René Blin, Les anges dans nos campagnes Chœur d’enfants de la Maîtrise Notre-Dame de Paris Le Chœur Préparatoire représente les deux premières années du Chœur d’enfants. Il permet aux enfants du CE2 à la 6e d’acquérir les bases du chant choral et de la musique. Le Chœur d’enfants délivre une formation musicale complète de haut niveau par la pratique du chant. Au cours de leur scolarité à la Maîtrise, les élèves suivent une formation complète comprenant des cours de : chœur, technique vocale individuelle et collective, formation vocale, déchiffrage vocal, chant grégorien, formation musicale histoire de la musique. Tous les répertoires sont abordés, de la musique médiévale à la musique contemporaine, tant dans le domaine de la musique profane que dans celui de la musique sacrée : chant soliste, chœur à voix égales, chœur à voix mixtes (avec le Chœur d’adultes). Les enfants présentent leur travail lors d’auditions, d’actions culturelles, en participant à de nombreux offices à Saint-Germain l’Auxerrois (en attendant la réouverture de la Cathédrale) ou encore lors de concerts à Paris, en France et à l’étranger. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/concert-de-noel-2022-0

