« innovate to impact » Collège des Bernardins Paris Catégorie d’évènement: Paris

« innovate to impact » Collège des Bernardins, 23 novembre 2022, Paris. « innovate to impact » Mercredi 23 novembre, 19h00 Collège des Bernardins Rencontres et débats. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France 5e Arrondissement Paris 75005 Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.collegedesbernardins.fr/content/innovate-impact »}] Alors qu’il est si facile de rester dans des habitudes de pensée ou de vie, comment ne pas se réjouir du désir d’innovation ? Le 23 novembre prochain, sous ses voutes séculaires, le Collège de Bernardins associé à son mécène KPMG mobilise le potentiel inventif de la tradition chrétienne et place l’innovation au cœur des débats. Comment génère-t-on de l’innovation ? Innover nécessite-t-il une rupture ? Peut-on conjuguer créativité et stratégie ? Associer tradition et innovation ? Apanage des startups ou des grands groupes dotés de cellule en recherche et développement, l’innovation a la cote. Petit détour par l’étymologie…. La cote nous vient du latin médiéval quota, c’est-à-dire «part qui revient à chacun ». Et si tout le monde pouvait innover qu’importe l’organisation ? Est-elle bénéfique à tous les domaines, accessible à tous les niveaux ? Peut-on la manager sans l’entraver ? « Il ne suffit pas de concilier, en un juste milieu, la protection de la nature et le profit financier, ou la préservation de l’environnement et le progrès. Sur ces questions, les justes milieux retardent seulement un peu l’effondrement. Il s’agit simplement de redéfinir le progrès. » Laudato Si’, 194, Intervenants Marie Ekeland Jean Marc Potdevin Mathieu BAUDIN Marie-Laure SALLES-DJELIC Nicolas Richard Rencontre modérée par David Abiker. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/innovate-impact

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-23T19:00:00+01:00

2022-11-23T21:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Collège des Bernardins Adresse 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France 5e Arrondissement Ville Paris lieuville Collège des Bernardins Paris Departement Paris

Collège des Bernardins Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

« innovate to impact » Collège des Bernardins 2022-11-23 was last modified: by « innovate to impact » Collège des Bernardins Collège des Bernardins 23 novembre 2022 Collège des Bernardins Paris Paris

Paris Paris