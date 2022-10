Le suicide assisté : une réflexion aux confins de la médecine, du droit et du spirituel Collège des Bernardins, 8 novembre 2022, Paris.

Le « suicide assisté » est une « aide apportée à une personne consciente qui demande à mourir ». Un médecin prescrit les substances létales que la personne s’administre elle-même. Cet acte remet en cause le respect de la vie et le rôle du médecin. Cette pratique aujourd’hui interdite en France, mérite d’être débattue dans le cadre de Questions de Médecine aux Bernardins.

Le suicide assisté (SA) est une « aide apportée à une personne consciente qui demande à mourir ». La légalisation du SA constituerait une évolution fondamentale du droit et un changement sociétal sans précédent. Ceci trouble bon nombre de personnes, en particulier chez les Catholiques. Le Pape François, lors de l’audience générale du 9 février 2022 a rappelé avec force l’absolue nécessité du respect de la vie : « La vie est un droit, pas la mort, celle-ci doit être accueillie, non administrée ».

Cependant, le SA se distingue fondamentalement de l’euthanasie active et même de la sédation terminale (loi Clays-Leonetti) sur au moins deux aspects. La personne qui le demande est consciente et elle s’administre elle-même la « potion létale ». Dans son allocution, le Pape François a, tout particulièrement évoqué, les personnes âgées ou des patients, très affaiblis en phase terminale d’une maladie. Or, le SA pourrait concerner des personnes, tout à fait conscientes, atteintes de maladies ou de handicaps incurables (cancer évolué, maladie neuro-dégénérative, handicap majeur type tétraplégie….).

Ces personnes malades ou lourdement handicapées, souhaiteraient, en toute conscience et en toute liberté, ne pas avoir à affronter les souffrances à venir qu’ils éviteraient, alors, grâce au SA. Il s’agit donc de provoquer volontairement sa propre mort inéluctable, en renonçant aux perspectives thérapeutiques proposées pour prolonger une vie « condamnée » à plus ou moins longue échéance. Ces questions peuvent concerner tout un chacun, c’est pourquoi elles provoquent, pour beaucoup d’entre nous, des interpellations philosophiques, éthiques et religieuses qu’il convient d’affronter.

Cet acte libre, volontaire, et supposé éclairé, remettrait néanmoins en cause le respect de la vie et le rôle du médecin prescripteur. La question de la place de l’euthanasie ou du suicide assisté dans la législation des différents pays est source de débats. La plupart des pays les interdisent, avec des exceptions notables telles que la Belgique, le Canada, la Colombie, la Suisse, les Pays-Bas, le Luxembourg et certains États aux Etats Unis.

Comme beaucoup des évolutions sociétales récentes, cette pratique, aujourd’hui encore illégale en France, mérite d’être débattue dans le cadre de Questions de Médecine aux Bernardins avec un médecin, un législateur et un théologien.

Intervenants

Professeur François BLOT

Direction actuelle du comité d’éthique de l’hôpital Gustave Roussy depuis 2014, Professeur Blot travaille avec le Centre National Soins Palliatifs et de Fin de Vie. Il a été également médecin réanimateur à l’Institut Gustave Roussy jusqu‘en 2020.

Que penser d’une demande de « suicide assisté » et comment la gérer ?

En revenant sur la définition du suicide assisté et les différents cadres médicaux d’une telle demande, il soulèvera des interrogations – Ne peut-on instruire qu’à charge ou à décharge ? Ou l’intransigeance exténuante de la mesure. – Arguments pour et arguments contre : entre mauvaise foi, subjectivité, et représentations. – Comment en sortir : la dystopie a-t-elle déjà commencé ?

Sœur Anne-Solen KERDRAON

Religieuse auxiliatrice (congrégation ignatienne), docteur en théologie morale, maître de conférences et directrice du département de théologie morale et spirituelle à l’Institut Catholique de Paris, Soeur Anne-Soleb Kerdraon s’intérresse à une approche théologique du « tragique » de la maladie et de son pronostic. Au contact des patients en qualité d’aumonière, elle a, notamment, développé une éthique théologique accueillante aux fragilités humaines. Elle apportera un témoignage et une vision Théologique du vécu des patients, de leurs attentes et de leurs demandes.

Madame Marie-Caroline ARRETO

Juriste, professeure à la Faculté de Sciences Sociales et Economique et de Droit à l’Institut Catholique de Paris. Elle est directrice du Master Affaires publiques. Elle dirige également un pôle de recherche sur des questions connexes à la bioéthique (« corps sacré, corps marchand ») et est enfin chercheuse associée à l’Institut des sciences juridique et philosophique de La Sorbonne.

Va-t-on légiférer, en France, sur le « suicide assisté » ?

En précisant l’état actuel du droit français dans les situations de fin de vie, elle précisera le statut juridique et la pratique du suicide assisté dans d’autres pays, et ses limites. Comment aborder la question du suicide assisté dans le contexte socio-culturel français ?

