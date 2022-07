Exposition « D’encre et de Pierre » Collège des Bernardins, 17 septembre 2022, Paris.

Accès libre dans l’ancienne sacristie

Parcourez de manière inédite l’histoire du Collège des Bernardins, mise en bande dessinée par les brillants élèves de l’école Estienne : une œuvre collaborative haute en couleurs !

Fondé en 1245 par Étienne de Lexington, abbé de Clairvaux, le collège Saint-Bernard ou collège des Bernardins forma entre le XIIIe et le XVe siècle l'élite des moines de l'ordre cistercien. Bien qu'il devînt un Bien national à la Révolution et servit de prison, d'entrepôt et de caserne de pompiers jusqu'à une date très récente, il a conservé sa nef gothique à trois travées sur un cellier au sous-sol, ainsi que l'escalier de l'ancienne sacristie (XVIIIe siècle). Racheté par le diocèse de Paris, il est restauré à partir de 2004 par l'architecte en chef des Monuments historiques, Hervé Baptiste, et réaménagé par l'architecte Jean-Michel Wilmotte, pour devenir un lieu de recherche et de débat pour l'église et la société. Rassembler les forces inventives de l'âme, de l'esprit et du cœur pour poser sur le monde un regard unifié, chercher le sens et ouvrir des voies d'espérance ; telle est l'ambition du Collège des Bernardins, lieu où se rencontrent formation, réflexion et création. Espace de liberté, projet à vocation universelle où chacun est invité à se fortifier pour construire un avenir respectueux de l'homme, le Collège des Bernardins conjugue assise théologique et ouverture sur le monde. Interdisciplinarité, dialogue entre experts et théologiens, rencontre entre chercheurs, praticiens et artistes forgent sa singularité.



