Atelier Vivre ensemble au collège de Lanmeur + Mini IJ et partenaires Collège des 4 vents Lanmeur Catégories d’Évènement: Finistère

Lanmeur Atelier Vivre ensemble au collège de Lanmeur + Mini IJ et partenaires Collège des 4 vents Lanmeur, 17 octobre 2023, Lanmeur. Atelier Vivre ensemble au collège de Lanmeur + Mini IJ et partenaires Mardi 17 octobre, 09h30 Collège des 4 vents Entrée libre pour les collégiens à destination de 2 classes de 6ème. Un mini-forum dans le camion de la MJC sera également mis en place sur le temps méridien pour informer l’ensemble des collégiens à la demande. Collège des 4 vents 7 Rue du 19 Mars 1962, 29620 Lanmeur Lanmeur 29620 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « info.jeunesse@mjcmorlaix.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T09:30:00+02:00 – 2023-10-17T17:00:00+02:00

2023-10-17T09:30:00+02:00 – 2023-10-17T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Lanmeur Autres Lieu Collège des 4 vents Adresse 7 Rue du 19 Mars 1962, 29620 Lanmeur Ville Lanmeur Departement Finistère Age min 11 Age max 15 Lieu Ville Collège des 4 vents Lanmeur latitude longitude 48.644322;-3.716857

Collège des 4 vents Lanmeur Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanmeur/