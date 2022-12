Prenons notre temps Collège de Trois-Bassins Les Trois Bassins Catégorie d’évènement: Les Trois-Bassins

Prenons notre temps Collège de Trois-Bassins, 5 décembre 2022, Les Trois Bassins. Prenons notre temps 5 et 9 décembre Collège de Trois-Bassins Dis-moi Dix mots Collège de Trois-Bassins 19, rue Georges Brassens, 97426 Les Trois Bassins 97426 La Réunion

0692 02 75 89 Petit collège des hauts de l’Ile de la Réunion dans l’Océan Indien Une des professeures de lettres et moi même professeure documentaliste allons mettre en place des ateliers d’écriture / de calligraphie autour des 10 mots proposés par l’édition 2023.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-05T07:00:00+01:00

2022-12-09T12:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Les Trois-Bassins Autres Lieu Collège de Trois-Bassins Adresse 19, rue Georges Brassens, 97426 Ville Les Trois Bassins Age minimum 12 Age maximum 13 lieuville Collège de Trois-Bassins Les Trois Bassins

Collège de Trois-Bassins Les Trois Bassins https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-trois-bassins/

Prenons notre temps Collège de Trois-Bassins 2022-12-05 was last modified: by Prenons notre temps Collège de Trois-Bassins Collège de Trois-Bassins 5 décembre 2022 Collège de Trois-Bassins Les Trois Bassins Les Trois-Bassins

Les Trois Bassins