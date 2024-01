Cycle de conférences « Soigner par les gènes, de la recherche au traitement » Collège de Saussure Genève, mercredi 17 janvier 2024.

Cycle de conférences « Soigner par les gènes, de la recherche au traitement » Cinq chercheuses et chercheurs de l’Université de Genève viendront aborder ce sujet très actuel dans un langage accessible. 17 janvier – 14 février, les mercredis Collège de Saussure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T20:00:00+01:00 – 2024-01-17T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-14T20:00:00+01:00 – 2024-02-14T21:00:00+01:00

Soigner par les gènes est aujourd’hui devenu une réalité. Mais en quoi consiste la thérapie génique, comment peut-elle être utilisée dans les domaines de l’oncologie et de l’ophtalmologie, et quels problèmes éthiques soulève-t-elle ? Cinq chercheuses et chercheurs de l’Université de Genève viendront aborder ce sujet très actuel dans un langage accessible.

Collège de Saussure Vieux-Chemin-d’Onex 9 Genève 1213 Petit-Lancy Genève

