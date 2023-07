Vide grenier ACL Collège de Labenne Labenne Catégories d’Évènement: Labenne

Grand vide greniers organisé par l'association des parents d'élèves de Labenne

Rendez-vous Parking du Collège, avenue de l’Océan, Labenne Océan..

2023-07-23

Collège de Labenne

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Big garage sale organized by the Labenne parents’ association;

Rendez-vous Parking du Collège, avenue de l’Océan, Labenne Océan. Gran venta de garaje organizada por la asociación de padres de Labenne;

Punto de encuentro: Aparcamiento del Collège, avenue de l’Océan, Labenne Océan. Großer Flohmarkt, organisiert von der Elternvereinigung von Labenne;

