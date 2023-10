FEMMES ET SPORT, AU-DELÀ DES CLICHÉS Collège de Capeyron à Mérignac Mérignac, 14 novembre 2023, Mérignac.

En dépit d’avancées notables réalisées depuis les années 1970 et d’une égalité stricte aux yeux de la loi, d’importantes disparités subsistent encore entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie : professionnel, personnel, social.

L’égalité entre les femmes et les hommes est devenue un enjeu de société et donc un enjeu éducatif et culturel.

À la veille des JO 2024, l’association Puzzle souhaite proposer des temps forts sur la thématique du sport aux élèves du Collège de Capeyron.

Organisé par l’association Le Puzzle, centre social et culturel en partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif de Gironde.

Collège de Capeyron à Mérignac 50 avenue du Bédat, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Le Grand Louis Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-11-14T09:00:00+01:00 – 2023-11-14T12:00:00+01:00

