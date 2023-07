Visite “Collège de Barétous” et Présentation de concours “Reconversion de l’ancien Collège » collège de Barétous Arette, 27 avril 2023, Arette.

Visite “Collège de Barétous” et Présentation de concours “Reconversion de l’ancien Collège » Jeudi 27 avril, 18h00 collège de Barétous sur inscription

Le Pavillon de l’architecture, en partenariat avec la commune d’Arette, le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, l’Association des Collectivités Forestières et l’antenne 64 de Fibois Nouvelle Aquitaine vous propose une visite du Collège de Barétous, du Tiers Lieu Pic Nic et une présentation de concours.

RDV #1 – VISITE : 27 avril 2023 à 18H

Adresse : Collège de BARÉTOUS, 2 Place Pierre Aristouy, 64570 Arette

RDV#2 – Présentation concours : 19H

Adresse : PicNic Tiers-lieu Créatif, Société Coopérative d’Intérêt Collectif, 18 rue d’Escamet, 64570 Arette

En présence de Pierre CASABONNE ; Maire d’Arette, Jean-Jacques LASSERRE, Président du Conseil départemental, Isabelle LAHORE 4e Vice-présidente en charge de l’éducation, des collèges et de la vie des collégiens Déléguée à l’éducation, aux collèges et à la vie des collégiens Conseillère départementale du canton du Pays de Morlaàs et du Montanérès; Marie-Lyse BISTUÉ et Henri BELLEGARDE Conseillers départementaux du canton d’Oloron-Sainte-Marie-1; Gregory MUNOZ Principal du Collège, Milou CASTAN Président de l’Association des Collectivités Forestières et de l’antenne 64, et de Fibois Nouvelle Aquitaine.

18H : Visite du collège de Barétous

L’architecture de ce collège cherche à garantir les fonctions qui lui sont attribuées mais aussi révéler les caractéristiques urbaines et paysagères de son environnement. La commune d’Arette , en pied de montagne, nous donne à voir un paysage puissant auquel le bâtiment du collège se doit de répondre. L’équipement affirme son ancrage à son territoire. Son implantation, sa volumétrie, les matériaux qui le composent, ne permettent pas d’envisager sa construction ailleurs, ainsi :

Les toitures à deux pentes en ardoises, la coursive bois en porte à faux, le parement de maçonnerie de galets entre en résonance avec l’environnement.

La filière bois locale a été largement valorisée par l’ensemble des acteurs du projet. Le bois utilisé pour les charpentes traditionnelles, les structures verticales et le bardage, est issu des forêts communales d’Arette et a été transformé par la scierie locale qui alimente le réseau de chaleur bois du collège. Mais la mise en œuvre des matériaux et la typologie des menuiseries qui s’y intègrent affirment le caractère contemporain de la construction.

Maîtrise d’ouvrage : Conseil départemental des Pyrénées – Atlantique

Equipe de Maîtrise d’œuvre: Alexandre LACAZE Architecte mandataire, OTCE Aquitaine CUISINORME – ANTEIS, APAVE, CALESTREME.

18H30 : Déambulation dans les rues d’Arette avec les commentaires de Monsieur Le Maire

19H : Présentation des concours en présence des équipes

Rendez – vous au PicNic Tiers-lieu Créatif. Société (SCIC) ( 18 rue d’Escarnet. Re-Qualifiquation de l’ancien collège de Baretous en centre d’Hébergement inclusif et espace sportif et de bien-être.

PYRENEA CAMPUS : Le projet comprend la réhabilitation de l’ancien collège, désigné sous l’appellation DOMAINE LAPEDAGNE, la création d’un bâtiment dédié à la Balnéothérapie « SPA VALLEA » et l’aménagement paysager global d’un site accueillant dix lodges. Le projet intègre également la rénovation de bâtiments municipaux en espace Sport-Santé.

Maître d’Ouvrage : Mairie d’Arette M. le Maire Pierre CASABONNE

AMO : Sylvain AIRAUD , Marie-Annick JAURY Nobatek nef 4.

Equipes retenues à concourir :

V2S architectes / SILVEA architectes / GUIRAUD-MANENC

Equipe lauréate : GUIRAUD-MANENC agence d’architecture

Puis cocktail, avec la participation de nos partenaires : GERFLOR et ZOLPAN

INSCRIPTION

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-27T18:00:00+02:00 – 2023-04-27T21:30:00+02:00

@Alexandre Lacaze