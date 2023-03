« Mur de motivations » Collège d’Application (CODAP)/ UFS, 20 mars 2023, São Cristóvão.

« Mur de motivations » 20 – 24 mars Collège d’Application (CODAP)/ UFS Entrée libre

Activité réalisée auprès des élèves de la 6e et de la 8e, ayant pour but la sensibilisation/ conscientisation et le débat sur l’importance de l’apprentissage du FLE.

Collège d’Application (CODAP)/ UFS UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE/CODAP, Av. Marechal Rondon, s/n, Jd. Rosa Elze São Cristóvão 49081-015 Rosa Elze Região Geográfica Intermediária de Aracaju Sergipe +5579 31946933 https://codap.ufs.br/ https://www.instagram.com/codapufs/ Le CODAP est un collège au sein de l’Université Fédérale de Sergipe. Fondé en 1950, il compte envers 440 élèves et mène un travail de qualité basé sur l’enseignement, la recherche et la vulgarisation. Son équipe compte sur des professeurs, des techniciens et d’autres professionnels de l’éducation, outre que des collaborateurs tiers. Accès par transport public (bus/ Aracaju-Eduardo Gomes – 031; Aracaju-Tijuquinha -715. Parking disponible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T13:30:00+01:00 – 2023-03-20T22:00:00+01:00

2023-03-24T12:00:00+01:00 – 2023-03-24T19:30:00+01:00

