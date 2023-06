Depuis 1836 à nos jours, le collège Colbert, un lieu de transmission et de mémoire Collège Colbert Cholet, 16 septembre 2023, Cholet.

En 1834, le conseil municipal de Cholet décida de la construction d’un collège nouveau, rue du devau. C’est à la rentrée de 1836 que pour la première fois les collégiens choletais s’installèrent dans ce nouveau bâtiment.

187 ans plus tard, ce bâtiment est toujours debout et nous vous proposons aujourd’hui une visite, libre ou guidée, du collège Colbert où des évènements importants ont laissé des traces dans le collège : monument aux morts dans la cour d’honneur, plaques commémoratives, photos anciennes.

Pendant la guerre 14-18, le premier étage du collège a été réquisitionné comme hôpital temporaire où des soldats ont été accueilli. En 1922, un monument aux morts est érigé dans la cour du collège, en hommage à nos anciens élèves tués pendant ce conflit.

La seconde guerre mondiale a également marquée par l’histoire.

Robert Labare, Principal du collège en fonction, a été tué sur le front de la Sarre le 15 septembre 1939 à l’âge de 42 ans.

Francis Picard et Pierre Baum, deux anciens élèves juifs du collège ont été arrêtés et sont morts en déportation. Dans le cadre du devoir de mémoire et de transmission, des élèves du collège ont réalisé un court métrage sur Francis Picard, arrêté en janvier 1944 en salle de classe du collège.

Samedi 16 septembre 2023, de 14h à 17h, élèves et personnel du collège auront le plaisir de vous accueillir afin de partager l’histoire et le patrimoine de notre collège.

Collège Colbert 63 rue du devau 49300 CHOLET Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 58 35 42 https://colbert.anjou.e-lyco.fr/ Collège depuis 1836

Monument aux morts dans la cour du collège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© Collège Colbert