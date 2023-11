Patinoire de Noël Collège Charles de Foucauld Beaugency Catégorie d’Évènement: Beaugency Patinoire de Noël Collège Charles de Foucauld Beaugency, 16 décembre 2023, Beaugency. Patinoire de Noël 16 décembre 2023 – 6 janvier 2024 Collège Charles de Foucauld Voir https://www.cdf45.fr Cette année, retrouvez la traditionnelle patinoire de Noël de Beaugency au collège Charles de Foucauld, place St-Firmin. Collège Charles de Foucauld Place Saint-Firmin, Beaugency Beaugency [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 55 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cdf45.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T13:00:00+01:00 – 2023-12-16T17:00:00+01:00

2024-01-06T13:00:00+01:00 – 2024-01-06T17:00:00+01:00 FMACEN045V50BEK7 OT Détails Catégorie d’Évènement: Beaugency Autres Lieu Collège Charles de Foucauld Adresse Place Saint-Firmin, Beaugency Ville Beaugency Lieu Ville Collège Charles de Foucauld Beaugency latitude longitude 47.77691;1.63269

Collège Charles de Foucauld Beaugency https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/