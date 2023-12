Festival de l’Education Interculturelle d’Amiens, avec Abdoulaye Ba, Malien Collège César Franck Amiens, 25 mars 2024 13:00, Amiens.

Le travail dans les chantiers en France est réparti selon les origines géographiques des migrants, les derniers arrivés, les derniers servis. Mais des personalités comme le témoin du jour ont, par leur intelligence et leur à propos, cassé les règles informelles quasi racistes ou communautaires pour aller aux plus haut postes des chantiers (conducteur de grues les plus hautes…). Une vraie leçon de vie pour les élèves, un combat contre le racisme et les discriminations.

Dans le cadre de la lutte contre le racisme et les discriminations, Abdoulaye Ba, témoin de Paroles d’Hommes et de Femmes, vient narrer son parcours de vie du Mali à la France. La rencontre interactive de deux heures permet aux jeunes de mieux appréhender les parcours migratoires, de développer une ouverture culturelle et d’engager des discussions sur la lutte contre le racisme dans le cadre des festivals Dilcrah.

Collège César Franck 80 AMIENS Amiens Somme Hauts-de-France

