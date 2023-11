Festival Dilcrah de l’Education Interculturelle de Loire Atlantique, lutte contre le racisme à Clisson college Cacault Clisson, 13 novembre 2023, Clisson.

Six rencontres dans une journée entre toutes les classes de 4èmes, Segpa et Ulis, travail collaboratif entre toute la communauté éducative et l’association paroles d’hommes et de femmes. l’exposition installée dans le CDI y restera plusieurs mois pour sensibiliser toutes les classes du collège. un travail de fond contre le racisme et les discriminations

Dans le cadre de la lutte contre le racisme et les discriminations, Mongia Sassi, témoin de Paroles d’Hommes et de Femmes, vient narrer son parcours de vie. La rencontre interactive de deux heures permet aux jeunes de mieux appréhender les parcours migratoires, de développer une ouverture culturelle et des discussions sur la lutte contre le racisme dans le cadre des festivals Dilcrah

college Cacault clisson Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-11-13T14:00:00+01:00 – 2023-11-13T16:00:00+01:00

Paroles d’Hommes et de Femmes