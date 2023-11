Action de sensibilisation – Collèges et lycées Collège Bartholdi Boulogne-Billancourt, 4 décembre 2023, Boulogne-Billancourt.

Action de sensibilisation – Collèges et lycées 4 – 8 décembre Collège Bartholdi

Action de sensibilisation auprès des jeunes de l’établissement scolaire. Séquence de 2 heures. Après avoir échangé sur les mécanismes qui engendrent le rejet de l’autre, le refus de la différence (la peur, les rumeurs, les influences, les stéréotypes et préjugés …), les jeunes seront invités, dans un second temps, à identifier ce qu’est le racisme, ce qui le provoque, les effets sur les populations visées. Puis dans un troisième temps, ils aborderont le sujet de l’antisémitisme : Pourquoi existe-t-il ? Comment cet antisémitisme circule et se déploie ? En identifiant les idées reçues sur la population juive, ils approfondiront également leur connaissance sur son histoire, son organisation … Afin de responsabiliser les jeunes et les inciter à se mobiliser, nous aborderons également leur utilisation des raisons sociaux et leur influence sur nos comportements et notre manière d’envisager l’autre, celui qui ne nous ressemble pas. Nous les inviterons, pour conclure, à verbaliser les moyens qu’ils détiennent pour lutter contre ces fléaux que sont le racisme et l’antisémitisme et qui gangrènent les relations.

Collège Bartholdi 28 rue de l’Ancienne Mairie, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Boulogne-Billancourt 92100 Silly-Galliéni Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-04T10:00:00+01:00 – 2023-12-04T16:00:00+01:00

2023-12-08T10:00:00+01:00 – 2023-12-08T16:00:00+01:00

racisme antisémitisme