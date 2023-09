Visites guidées du collège Auguste Janvier Collège Auguste Janvier Amiens, 16 septembre 2023, Amiens.

Visites guidées du collège Auguste Janvier Samedi 16 septembre, 10h00, 13h00 Collège Auguste Janvier

Ancienne école primaire supérieure et professionnelle jusqu’en 1905, ce collège présente dès la cour d’honneur, la statue d’Alphonse Fiquet, ancien maire d’Amiens, et vous incite à traverser le porche pour découvrir la face cachée de l’édifice : la cour intérieure avec l’élégante coursive qui dessert les salles de classe du premier étage !

Départ toutes les 30 minutes. Derniers départs à 11h30 et 16h30.

Collège Auguste Janvier 72 rue Jules Barni Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

S.Coquille / Amiens Métropole