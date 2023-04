Le Collège de Cuxac-Cabardès fête l’Europe Collège Antoine Courrière Cuxac-Cabardès Catégories d’évènement: Aude

Le Collège de Cuxac-Cabardès fête l’Europe Collège Antoine Courrière, 9 mai 2023, Cuxac-Cabardès. Le Collège de Cuxac-Cabardès fête l’Europe 9 mai – 30 juin Collège Antoine Courrière Plusieurs actions vont être réalisées au collège : Du 15 au 17 mai Menus issus de pays de l’Union Européenne.

Cartes postales touristiques en anglais réalisées par 3 classes

Graphiques sur les chiffres de l’UE réalisés par 2 classes en mathématiques

Recherche documentaire et restitution orale sur les fêtes nationales des pays de l'UE en espagnol

2023-05-09T09:00:00+02:00 – 2023-05-09T16:00:00+02:00

2023-06-30T09:00:00+02:00 – 2023-06-30T16:00:00+02:00

