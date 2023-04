La Fête de la Bretagne – Montréal Collège André Grasset, 20 mai 2023, Montréal.

La Fête de la Bretagne – Montréal Samedi 20 mai, 15h00 Collège André Grasset Entrée payante, 20$ l’événement entier, 15$ la soirée, et 5$ pour les – de 12 ans, payable sur place ou en ligne.

La Fête de la Bretagne /Gouel Breizh, portée depuis 2009 par la Région Bretagne, réunit tous les ans en mai plusieurs centaines d’événements organisés en Bretagne, en France et à l’international.

Leur point commun ? La célébration d’une région ouverte et conviviale à travers des initiatives audacieuses mêlant à la fois tradition et créativité. ?

Cette année encore, Les Bretons du Québec sont fiers de participer à l’événement! Nous vous invitons à célébrer la Fête de la Bretagne à Montréal, pour une journée tout en musique et bonne humeur! ?

Au programme: jeu de palets, micro ouvert, initiation à la danse bretonne, concert et fest-noz! Les groupes Brise-Glace, Laouenn et le Duo Delage-Dueyemes vous feront danser toute la soirée! Le tout accompagné de bonnes crêpes et d’un coup de cidre, bière ou soda.

On vous attend !!

Collège André Grasset 1001 boulevard Crémazie Est, Montréal, 29 1X3, Québec, Canada Montréal H2P 2X2 Ahuntsic-Cartierville Agglomération de Montréal Québec

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T21:00:00+02:00 – 2023-05-21T05:00:00+02:00

