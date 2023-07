Les élèves de ce collège vous proposent une visite guidée de cet ancien hôtel particulier Collège André Chénier – Hôtel Roux d’Alzonne Carcassonne, 16 septembre 2023, Carcassonne.

Les élèves de ce collège vous proposent une visite guidée de cet ancien hôtel particulier Samedi 16 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Collège André Chénier – Hôtel Roux d’Alzonne Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité entre 25 et 30 personnes par visite.

Pour les Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite de l’hôtel Roux d’Alzonne (actuel collège André Chénier) guidée par les élèves de l’établissement. Les visites seront disponibles en français, en espagnol et en anglais.

À l’issue de la visite deux expositions seront à découvrir en accès libre :

– La première retrace l’histoire du premier collège laïque de jeune fille de l’Aude entre 1903 et 1916. Il se situait dans les murs de l’Hôtel Roux d’Alzonne – collège André Chénier.

– La deuxième est constituée par l’album photo des élèves du collège, des dizaines de photos de classe prises entre 1881 et 1990.

Collège André Chénier – Hôtel Roux d’Alzonne 75 rue de Verdun, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie Plus ancien établissement scolaire de la ville ouvert dans les mêmes murs depuis la rentrée de 1880, l’Hôtel Roux d’Alzonne a accueilli le premier collège laïque de jeunes filles du département de l’Aude entre 1904 et 1916.

Ancien hôtel particulier ayant appartenu à une famille de la noblesse de robe et où séjournèrent plusieurs personnages de l’histoire de France parmi lesquels, le roi Louis XIV. Une visite guidée par les élèves du collège (en français, espagnol et anglais) vous fera découvrir les façades sur cour, un escalier monumental en pierre de taille, des salons décorés de gypseries et de boiseries anciennes, des cheminées en marqueterie de marbre… Ces éléments datent pour l’essentiel des XVIIe et XVIIIe siècles. Au coeur de la Bastide Saint-Louis (centre ville), se garer sur boulevard Jean Jaures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©Robert Villa