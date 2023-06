Portes Ouvertes Collège Albéric Magnard Collège Albéric Magnard Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Portes Ouvertes Collège Albéric Magnard Collège Albéric Magnard Senlis, 10 juin 2023, Senlis. Portes Ouvertes Collège Albéric Magnard Samedi 10 juin, 09h30 Collège Albéric Magnard Le collège Albéric Magnard organise ses portes ouvertes le Samedi 10 juin 2023 de 9h 30 à 12h 30. Collège Albéric Magnard Avenue Saint-Christophe 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 44 63 68 80 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T09:30:00+02:00 – 2023-06-10T12:30:00+02:00

2023-06-10T09:30:00+02:00 – 2023-06-10T12:30:00+02:00 Portes Ouvertes Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Collège Albéric Magnard Adresse Avenue Saint-Christophe 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Collège Albéric Magnard Senlis

Collège Albéric Magnard Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Portes Ouvertes Collège Albéric Magnard Collège Albéric Magnard Senlis 2023-06-10 was last modified: by Portes Ouvertes Collège Albéric Magnard Collège Albéric Magnard Senlis Collège Albéric Magnard Senlis 10 juin 2023