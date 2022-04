Collections végétales | Atelier Lanrivain, 14 mai 2022, Lanrivain.

Collections végétales | Atelier Lanrivain

2022-05-14 08:45:00 – 2022-05-15 17:30:00

Lanrivain Côtes d’Armor Lanrivain

Atelier de 2 jours – Samedi 14 et dimanche 15 mai

L’association Lieux Mouvants propose deux journées dédiées aux collections végétales.

Nous aurons le plaisir d’accueillir Jacques Soignon, vice-président du Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées et ancien directeur de la direction des espaces verts de la Ville de Nantes. Il nous exposera tous les enjeux naturels et culturels des collections végétales : creuset de biodiversité, témoignages de l’histoire de la botanique, héritières de pratiques horticoles de haute technicité, jalons de l’histoire de la composition des jardins. Il nous accompagnera dans l’exploration de grandes collections bretonnes de jardins et de pépinières.

8h45-17h30 et 9h30-16h30

Rendez-vous au hameau de Saint Antoine à Lanrivain (22). Un parking est à votre disposition.

Introduction de nos journées par Jacques Soignon.

Visite de 2 pépinières spécialisées.

Les déplacements entre le site du hameau de St Antoine à Lanrivain et les pépinières se feront avec les voitures particulières. Un covoiturage pourra s’organiser le matin sur le site du Hameau de Saint Antoine.

Prévoir son pique-nique.

Org. Lieux Mouvants

leslieuxmouvants@gmail.com +33 7 68 74 68 61 http://www.lieux-mouvants.com/

Lanrivain

