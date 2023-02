Collections universitaires : Nouvelles perspectives de (re)valorisation grâce au numérique ? Besançon Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs Besançon EUR 0 0 Les étudiants de deuxième année du CMI ENPAJ vous invitent à leur table ronde. Sujet :

Les collections universitaires : De nouvelles perspectives de (re)valorisation grâce au numérique ? Le Mercredi 15 mars 2023 de 14hh30 à 17h30, Salon Préclin au 18 rue Chifflet à Besançon. enpaj.2023redt@gmail.com Besançon

