COLLECTIONS PRIVÉES PIERRE SOULAGES – Lithographies & Gravures L’Espace d’Art Contemporain – Poulet de Gruissan Gruissan, samedi 13 juillet 2024.

COLLECTIONS PRIVÉES PIERRE SOULAGES – Lithographies & Gravures

L’artiste Pierre SOULAGES nous laisse l’immense témoignage d’une œuvre rare et sensible qui aura commencé en 1940 pour se terminer à son décès en 2022 à l‘âge de 102 ans. Mais ce qu’il lègue à l’histoire de l’art est plus grand encore.

Cette spectaculaire conversion d’une vision conventionnelle de la couleur pour aboutir à une épure radicale du blanc et du noir, où seules dialoguent désormais, l’ombre et la lumière. Cette transformation demeure pour beaucoup d’entre nous, complexe à saisir.

Organisée par l’association « Les Amis de 349 Gallery » de Beauzelle (31700), cette exposition réunit une cinquantaine d’œuvres marquantes parmi les 118 réalisées par l’artiste Pierre Soulages (43 eaux fortes, 49 lithographies et 26 sérigraphies) accompagnées de panneaux pédagogiques illustrés retraçant ainsi son parcours extraordinaire.

À l’occasion de cette exposition, 4 artistes invités exposeront leurs créations aux côtés de celles de Pierre Soulages.

Vernissage le vendredi 12 juillet à 18h30 – Espace d’Art Contemporain – Poulet de Gruissan

Juillet – Août : Du lundi au vendredi 15h-19h et les samedis et dimanches de 15h-20h (du 13 juillet au 15 août 2024).

Aout – Septembre : Du lundi au dimanche de 15 h à 18 h (du 16 août au 22 septembre 2024).

L'Espace d'Art Contemporain – Poulet de Gruissan 20 avenue de la Douane Gruissan 11430 Aude Occitanie

Les Amis de 349 Gallery