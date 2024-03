Collections permanentes du Musée Cantini Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement, lundi 1 janvier 2024.

Le Musée Cantini propose quelques belles séquences autour du fauvisme, des premières expérimentations cubistes et des différents courants post-cubistes ou puristes des années 1920-1940.­

Le Musée Cantini sera fermé à partir de dimanche 3 septembre au soir Réouverture prévue au mardi 3 octobre au matin



Le musée Cantini est installé dans un hôtel particulier construit en 1694 par la Compagnie du Cap Nègre.



Devenu propriétaire du bâtiment, Jules Cantini, amateur d’art et important marbrier qui prit part à la construction de nombreux édifices civils et religieux à Marseille sous le Second Empire, en fit don à la ville de Marseille en 1916 afin qu’il devienne un musée consacré à l’art moderne.

Ce prestigieux établissement culturel marseillais développe depuis une intense politique d’acquisitions et d’expositions, en collaboration avec les plus importantes institutions muséales nationales et internationales.



Le musée présente un large panorama de l’art moderne, mettant l’accent sur un certain nombre de séquences historiques telles que le post-impressionnisme, le fauvisme, le cubisme ainsi que les différentes tendances post-cubistes des années 1920-1930.



Le surréalisme forme également un axe majeur de la collection, en raison des liens historiques tissés entre ce mouvement et la ville de Marseille, qui accueillit en 1940-1941 des milliers de réfugiés, parmi lesquels de nombreux artistes, écrivains et militants antifascistes fuyant le nazisme. Parmi eux se trouvait une grande partie des membres du groupe surréaliste, rassemblés autour d’André Breton, qui cherchaient à gagner les États-Unis.



Les collections couvrent une période s’étendant jusqu’à la fin des années 1970, abordant une grande variété de courants esthétiques, et proposant quelques ensembles remarquables constitués autour d’artistes comme Jean Dubuffet, André Masson, Victor Brauner et Antonin Artaud, ou de mouvements parfois peu connus du grand public comme le groupe japonais Gutaï, très actif et particulièrement novateur dans le domaine de l’abstraction et de l’art performatif des années 1960.



Un partenariat privilégié avec le Centre Georges Pompidou, Musée national d’art moderne a permis la mise en dépôt d’oeuvres exceptionnelles venues compléter et enrichir les collections. L’accrochage est régulièrement renouvelé.



► Le musée sera fermé du 26 février au 18 mars inclus pour travaux Réouverture mardi 19 mars.



► Afin d’être certain(e) de pouvoir bénéficier de la visite complète de toutes nos salles d’exposition, nous vous invitons à contacter le Musée avant votre visite



► Toutes les visites et activités autour de l’exposition sont disponibles sur le site des musées .

Musée Cantini 19 Rue Grignan

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

