Hibernum tempus : Joyeuses Saturnales ! Collections permanentes du musée Arles, 17 décembre 2023, Arles.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 11:00:00

fin : 2023-12-17 12:15:00

Laissez-vous raconter le musée et partagez un moment de découverte entre petits et grands avec cette visite-jeu..

Laissez-vous raconter le musée et partagez un moment de découverte entre petits et grands avec cette visite-jeu.

Joyeuses Saturnales ! C’est l’hiver, couvrons-nous de notre cuculus pour ne pas attraper froid : Perséphone a rejoint Hadès dans le royaume des morts, la nature sommeille. On décore la maison, on s’échange des cadeaux (tiens tiens), on mange une galette, les esclaves sont de la fête. Saturne qui dort tout le reste de l’année se réveille pour finir l’année, Janus avec ses deux visages ouvre les portes de la nouvelle année !



Cette visite est accompagnée d’un livret de jeu : » le jeu de la bonne réponse », la galette des artistes ». » Par Christine Berthon, guide-conférencière.

Ouvert aux enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte.

Durée : 1h15

Gratuit sur réservation au 04 13 31 51 03 (du lundi au vendredi de 09h à 12h et 13h à 17h)

.

Collections permanentes du musée Musée départemental Arles antique

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme d’Arles