Sens Musées de Sens - Trésor de la cathédrale Sens, Yonne Collections permanentes des Musées de Sens Musées de Sens – Trésor de la cathédrale Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Collections permanentes des Musées de Sens Musées de Sens – Trésor de la cathédrale, 18 septembre 2021, Sens. Collections permanentes des Musées de Sens

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musées de Sens – Trésor de la cathédrale

À côté de la cathédrale Saint-Étienne, l’ancien archevêché (XVIe et XVIIIe siècles) accueillent l’ensemble des collections sénonaises. Celles-ci sont formées des collections de la Ville de Sens, de la Société archéologique de Sens, et de l’Etat.

Gratuit | masque obligatoire

Accès gratuit aux collections permanentes des Musées de Sens Musées de Sens – Trésor de la cathédrale 135 rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Musées de Sens - Trésor de la cathédrale Adresse 135 rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens Ville Sens lieuville Musées de Sens - Trésor de la cathédrale Sens