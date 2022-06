Collections du musée Cobra & abstraction lyrique Issoudun Issoudun, 4 juin 2022, IssoudunIssoudun.

BP 150 Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun Issus du mouvement Cobra et de l’abstraction lyrique, ces artistes renouvellent la peinture, par l’expérimentation mais aussi le travail des matières et des couleurs. La spontanéité du geste les éloigne alors de l’académisme traditionnel, pour laisser place à l’émotion et à l’imaginaire.

Les œuvres exposées proviennent des collections du musée et sont issues de la donation Zao Wou-Ki et du fonds de l’atelier Pons. Effectivement, le musée de l’Hospice Saint-Roch a fait l’acquisition en 2011 d’un ensemble de près de 400 lithographies provenant du fond de Jean Pons, grand lithographe français du XXe siècle. Les collections furent également enrichies, en 2015, de l’intégralité de la collection particulière de Zao Wou-Ki, grâce au don de Madame Françoise Marquet-Zao.

Dans le prolongement de l’exposition Vibrations de la nature, le musée présente des œuvres d’artistes proches du travail de Pierre Wemaëre.

