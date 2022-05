Collections de sculpture médiévale du musée Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle) Troyes Catégories d’évènement: Aube

La collection de sculptures du Moyen Age jusqu’au début du 17e siècle est composée essentiellement de fragments de décoration architecturale (chapiteaux, gargouilles, pinacles…) prélevés sur les monuments troyens, au cours de restaurations (cathédrale Saint-Pierre Saint-Paul, basilique Saint-Urbain, église Sainte-Madeleine) ou provenant d’édifices aujourd’hui disparus (collégiale Saint-Etienne, église Saint-Denis). Ces œuvres, datant essentiellement de l’époque médiévale, témoignent de la maîtrise des sculpteurs de cette époque. Des statues en bois et en pierre jalonnent le parcours, mais également quelques objets d’art comme un vitrail du XIIe siècle et des croix en orfèvrerie du XVIe siècle.

Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d'histoire naturelle) Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes Troyes Aube

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T13:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

