Collections chantées Écomusée Creusot Montceau – Musée de l’homme et de l’industrie, 14 mai 2022 20:00, Le Creusot.

Venez découvrir le musée de l’Homme et de l’Industrie en ouvrant grand vos oreilles !

La chanteuse Camille Bordet proposera plusieurs chansons de son répertoire en lien avec les collections.

La chanteuse Camille Bordet, mise en scène par Jean-Luc Borras, proposera plusieurs chansons de son répertoire en lien avec les collections du musée. Ces collections chantées iront de salle en salle au cours de la soirée, pour une représentation unique créée spécialement pour le lieu.

Situé dans une ancienne manufacture de cristaux édifiée en 1786, le Musée de l’homme et de l’industrie retrace l’histoire de la cristallerie à travers une remarquable collection de cristaux du début du XIXème siècle mais aussi celle des membres de la dynastie Schneider qui, après avoir racheté les usines du Creusot en 1836, devinrent propriétaires des lieux pour transformer le bâtiment en résidence de prestige.

At 1:15 am of Paris in TGV(HST) (Park Creusot – Montceau-les-Mines-Montchanin) In 30 min of Chalon-sur-Saône by N80 Information on 03 85 73 92 00 Saturday 14 May, 20:00

Situated in an old(former) factory of crystals built in 1786, the Museum of man and the industry redraws the history(story) of the crystal glass-making through a remarkable collection of crystals of the beginning of the XIXth century but also that of the members of the dynasty Schneider who, having acquired(bought back) the factories of Creusot in 1836, became owners of the place to transform the building into prestigious residence.

¡Durante la Noche de los Museos, salga al encuentro de las obras gracias a un viaje musical!

¡Venga a descubrir el Museo del Hombre y de la Industria abriendo sus oídos! ¿Quieres oír el canto del cristal, de los obreros y de las locomotoras?

La cantante Camille Bordet, dirigida por Jean-Luc Borras, propondrá varias canciones de su repertorio en relación con las colecciones del museo. Estas colecciones cantadas irán de sala en sala durante la noche, para una representación única creada especialmente para el lugar.

Información a 03 85 73 92 00 Sábado 14 mayo, 20:00

Château de la Verrerie, 71200 Le Creusot 71200 Le Creusot Bourgogne-Franche-Comté