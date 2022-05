Collections chantées Écomusée Creusot Montceau – Musée de l’homme et de l’industrie Le Creusot Catégories d’évènement: Le Creusot

_Durant la Nuit des Musées partez à la rencontre des œuvres grâce à un voyage musical !_ Venez découvrir le musée de l’Homme et de l’Industrie en ouvrant grand vos oreilles ! Envie d’entendre le chant du cristal, des ouvriers et des locomotives ? La chanteuse Camille Bordet, mise en scène par Jean-Luc Borras, proposera plusieurs chansons de son répertoire en lien avec les collections du musée. Ces collections chantées iront de salle en salle au cours de la soirée, pour une représentation unique créée spécialement pour le lieu.

Renseignements au 03 85 73 92 00

