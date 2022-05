Collections archéologiques du musée Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle) Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

Collections archéologiques du musée Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle), 14 mai 2022, Troyes. Collections archéologiques du musée

le samedi 14 mai à Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle)

Des origines de l’Homme dans l’Aube aux Temps mérovingiens, les collections archéologiques évoquent la très longue histoire de Troyes et de sa région, mais aussi celle des civilisations de la Méditerranée antique. Du mobilier à usage funéraire égyptien et une momie d’époque tardive côtoient un abondant matériel lithique issu des Temps préhistoriques, des armes et bijoux protohistoriques, mais aussi de nombreux vestiges datant du temps des Celtes et de l’Empire romain.

Entrée libre

Des origines de l’Homme dans l’Aube aux Temps mérovingiens, les collections évoquent la longue histoire de Troyes et de sa région. Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle) Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes Troyes Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T13:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Troyes Autres Lieu Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d'histoire naturelle) Adresse Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes Ville Troyes lieuville Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d'histoire naturelle) Troyes Departement Aube

Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d'histoire naturelle) Troyes Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troyes/

Collections archéologiques du musée Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle) 2022-05-14 was last modified: by Collections archéologiques du musée Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle) Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d'histoire naturelle) 14 mai 2022 archéologie Musée saint-loup (beaux-arts museum d'histoire naturelle) Troyes Troyes

Troyes Aube