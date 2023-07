Visite libre de la Collection Julien Recours (Architecture modulable préfabriquée) Collection Recours Exploration Juranville, 16 septembre 2023, Juranville.

Visite libre de la Collection Julien Recours (Architecture modulable préfabriquée) 16 et 17 septembre Collection Recours Exploration

(Re)découvrez les architectures préfabriquées du mouvement utopique des années 60 et 70. Nos modules sont conservés, restaurés et présentés dans nos entrepôts. Venez déambuler dans ces habitats de loisirs, aménagés pour l’occasion, et vous immerger dans ces formes ludiques, qui furent le paysage coloré de milliers de vacancier.e.s du siècle dernier.

Collection Recours Exploration Pavé de Mézières 45270 Juranville Juranville 45340 Loiret Centre-Val de Loire 06 62 03 13 91

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Julien Recours