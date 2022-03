Collection Printemps – Tendance et Alternative Terra Botanica,Greniers Saint-Jean,Collégiale Saint-Martin,Joker’s Pub Angers Catégories d’évènement: Angers

Les Z’eclectiques arrivent à Angers avec un nouveau format au Printemps ! Parce que l’on souhaitait défendre plus ardemment les nouvelles tendances musicales, on a choisi de revisiter intégralement notre festival d’avril. Toujours dans l’idée de créer des événements aux esthétiques et ambiances leurs étant propres, cette collection sera la touche urbaine des 4 saisons. Nous la souhaitions à taille humaine, défricheuse et dans l’air du temps. On vous a donc concocté un parcours musical de 4 jours dans 4 lieux emblématiques angevins. Merci au Joker’s Pub, à la Collégiale Saint Martin, aux Greniers Saint-Jean et à Terra Botanica de nous accueillir et d’imaginer avec nous ce nouvel évènement ❤ Les Z’eclectiques arrivent à Angers avec un nouveau format au Printemps ! 4 jours de fêtes dans 4 lieux emblématiques de la ville. Terra Botanica,Greniers Saint-Jean,Collégiale Saint-Martin,Joker’s Pub ANGERS Angers Maine-et-Loire

