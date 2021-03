Berlin Berlin Berlin Collection pour la Semaine de la Francophonie Berlin Berlin Catégorie d’évènement: Berlin

du samedi 13 mars au dimanche 21 mars à Berlin

À l’occasion de la Semaine de la Langue française et de la Francophonie, filmfriend vous invite à (re)découvrir la diversité du cinéma francophone grâce à une collection spéciale. Des frères Dardenne à Xavier Dolan, en passant par Quentin Dupieux, régalez-vous avec cette sélection ! La collection sera en ligne pour toute la durée de la Semaine.

filmfriend est un service de vidéo à la demande pour bibliothèques disponible en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Si votre bibliothèque a souscrit à filmfriend ([liste ici](https://www.filmfriend.de/fr/about-us)), vous pourrez vous connecter à l’aide de vos identifiants de carte de bibliothèque et regarder ces films sans limite.

Le visionnage est gratuit pour les usagers des bibliothèques ayant souscrit à l’offre de filmfriend.

