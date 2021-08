Collection nationale n°3, une plongée numérique au cœur des collections des musées nationaux Micro-Folie – Chapelle du Sauveur, 19 septembre 2021, La Souterraine.

Collection nationale n°3, une plongée numérique au cœur des collections des musées nationaux

Micro-Folie – Chapelle du Sauveur, le dimanche 19 septembre à 14:00

A Micro-Folie, vous pouvez découvrir gratuitement une importante sélection des plus grandes oeuvres du patrimoine mondial via le musée numérique, un outil avec lequel vous pouvez interagir en direct, offrant l’accès à plus de 1600 chefs-d’oeuvres des plus grandes institutions culturelles nationales et internationales. Les oeuvres se succèdent sur un écran géant dans un film à la mise en scène dynamique exclusif aux Micro-Folies. Grâce à des tablettes numériques, chacun peut alors vivre sa visite à son rythme, en fonction de sa curiosité et de sa sensibilité artistique. Cette nouvelle collection vient enrichir l’offre du Musée numérique, élément commun à toutes les Micro-Folies, en réunissant les œuvres de 12 nouveaux établissements partenaires : la Bibliothèque nationale de France (BNF), le Musée national des arts asiatiques-Guimet, le Musée d’Archéologie Nationale-Domaine national Saint-Germain-en-Laye, le Muséum national d’Histoire naturelle, le Service interministériel des Archives de France, l’Odéon-Théâtre de l’Europe, le Centre national des arts du cirque (CNAC), le Centre des Monuments Nationaux, le Centre national des Arts plastiques (CNAP), les Beaux-Arts de Paris, la Maison de la Danse, et Radio France.

Gratuit.

Venez découvrir gratuitement une sélection des plus grandes œuvres du patrimoine mondial via le musée numérique, un outil avec lequel vous pouvez interagir en direct.

Micro-Folie – Chapelle du Sauveur Rue de Lavaud, 23300 La Souterraine La Souterraine Le Moulin Barot Creuse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00