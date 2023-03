La fermeture d’une centrale nucléaire : convoquer le sanglier de Fessenheim Collection Lambert Avignon Catégories d’Évènement: Avignon

La fermeture d’une centrale nucléaire : convoquer le sanglier de Fessenheim Collection Lambert, 13 avril 2023, Avignon. La fermeture d’une centrale nucléaire : convoquer le sanglier de Fessenheim Jeudi 13 avril, 19h00 Collection Lambert Tarif unique : 2 € – Gratuit pour les détenteurs d’un Pass Collection, amis de la Collection Lambert, demandeurs d’emploi, enseignants, étudiants, et détenteurs du Pass Culture Avignon, sur présentation d’un justificatif Artiste plasticienne, Élise Alloin explore depuis une dizaine d’années notre relation à la radioactivité. Dans le cadre d’une résidence menée avec La Kunsthalle de Mulhouse et le CRESAT, Élise Alloin travaille autour de l’arrêt de la centrale nucléaire de Fessenheim. Parmi les points d’attention de l’artiste : les sangliers de Fessenheim enfermés dans l’enceinte de la centrale depuis les années 1970. Élise Alloin dialoguera avec l’historienne de l’art Claire Kueny pour développer les enjeux territoriaux, politiques, biologiques, symboliques et plastiques qui se nouent autour de l’animal. Intervenantes

Élise Alloin (artiste), Claire Kueny (historienne de l’art) ___

À propos des conférences du festival de l’histoire de l’art Afin de diffuser la connaissance de l’histoire de l’art auprès d’un public encore plus large, et de toucher tous ceux qui n’ont pas l’occasion de profiter de l’événement au sein du château et de la ville de Fontainebleau, le festival de l’histoire de l’art organise un cycle de conférences hors les murs. Des partenariats réalisés avec des institutions culturelles majeures permettent de diffuser la programmation du festival tout au long de l’année, et de le faire rayonner sur l’ensemble du territoire. Avec le soutien de la Fondation Jan Michalski et de l’Académie des beaux-arts. En partenariat avec l’ESAA et la collection Lambert. Réservation dans la limite des places disponibles : billetterie@collectionlambert.com Collection Lambert Avignon Avignon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:billetterie@collectionlambert.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Elise Alloin, Sus scrofa Fessenhensis (le banquet), 2021 ©DR

