La restauration du Cyclop de Jean Tinguely Collection Lambert Avignon Catégories d’Évènement: Avignon

Vaucluse

La restauration du Cyclop de Jean Tinguely Collection Lambert, 6 avril 2023, Avignon. La restauration du Cyclop de Jean Tinguely Jeudi 6 avril, 19h00 Collection Lambert Tarif unique : 2 € – Gratuit pour les détenteurs d’un Pass Collection, amis de la Collection Lambert, demandeurs d’emploi, enseignants, étudiants, et détenteurs du Pass Culture Avignon, sur présentation d’un justificatif À propos des conférences du festival de l’histoire de l’art

Afin de diffuser la connaissance de l’histoire de l’art auprès d’un public encore plus large, et de toucher tous ceux qui n’ont pas l’occasion de profiter de l’événement au sein du château et de la ville de Fontainebleau, le festival de l’histoire de l’art organise un cycle de conférences hors les murs. Des partenariats réalisés avec des institutions culturelles majeures permettent de diffuser la programmation du festival tout au long de l’année, et de le faire rayonner sur l’ensemble du territoire.

____ Avec le soutien de la Fondation Jan Michalski et de l’Académie des beaux-arts. En partenariat avec l’ESAA et la collection Lambert. La saison 2022 a été une année phare dans l’histoire du Cyclop. En effet, le Centre national des arts plastiques a procédé en 2021 à la restauration de la plupart des œuvres, dont deux emblématiques : la Face aux miroirs de Niki de Saint Phalle – une mosaïque de miroirs d’environ 325 m2 – et l’Hommage aux déportés d’Eva Aeppli – un wagon posé en porte-à-faux à 14 mètres de hauteur.

Cette conférence autour de la restauration du Cyclop mettra en lumière les enjeux et les spécificités d’un tel chantier ; elle passera également par une mise en abyme de la première Face aux miroirs de 1987 – 1989. Intervenant

Jean-Baptiste Delorme (conservateur du patrimoine) Réservation dans la limite des places disponibles : billetterie@collectionlambert.com Collection Lambert Avignon Avignon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:billetterie@collectionlambert.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T19:00:00+02:00 – 2023-04-06T21:00:00+02:00

2023-04-06T19:00:00+02:00 – 2023-04-06T21:00:00+02:00 Le Cyclop de Jean Tinguely – Cnap ADAGP 2022. ©Association Le Cyclop – Photo Régis Geman

Détails Catégories d’Évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu Collection Lambert Adresse Avignon Ville Avignon Departement Vaucluse Lieu Ville Collection Lambert Avignon

Collection Lambert Avignon Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignon/

La restauration du Cyclop de Jean Tinguely Collection Lambert 2023-04-06 was last modified: by La restauration du Cyclop de Jean Tinguely Collection Lambert Collection Lambert 6 avril 2023 Avignon collection lambert Avignon

Avignon Vaucluse