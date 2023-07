Visite guidée de la Collection Gaumont Collection Gaumont Neuilly-sur-Seine, 16 septembre 2023, Neuilly-sur-Seine.

Visite guidée de la Collection Gaumont Samedi 16 septembre, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Collection Gaumont Gratuit. Inscription obligatoire. Ouverture des inscriptions lundi 11 septembre 2023 (aucune demande d’inscription ne sera prise en compte avant cette date).

Ouverture exceptionnelle Samedi 16 septembre 2023.

Visite guidée de la Collection Gaumont suivie d’une projection.

Collection Gaumont 13 rue du Midi 92200 Neuilly-sur-Seine Neuilly-sur-Seine 92200 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 43 21 65 http://www.gaumont.com [{« type »: « email », « value »: « inscriptions.jep@gaumont.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 43 46 21 65 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.gaumont.com »}] La Collection Gaumont, a pour mission de, collecter, conserver et valoriser tout ce qui a trait à l’activité de la doyenne mondiale des sociétés cinématographiques, de ses origines 1895 à nos jours. Quelques chiffres pour préciser la taille de la Collection, qui comporte : 11 405 affiches, 344 appareils et accessoires, 288 596 photographies, 3015 scénarios, 1 172 occurrences se rattachent à des éléments de décor ou à des costumes, etc. M1 Porte Maillot, RER C, Bus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

© 2023 Gaumont. Collection Gaumont.