La Collection Été de retour au Château de Gonnord ! On se souvient l’été dernier : un château millénaire, une sieste à l’ombre d’un arbre, des nuits à danser, des découvertes de tout horizon. La collection été, encore cachée sous ses draps, revient en juin avec une nouvelle programmation secrète ! Au programme : 2 NUITS – les 10 et 11 juin, de 19h à 3h du matin. Deux soirées portées par l’émergence, la surprise et la fête dans l’enceinte d’un lieu magique. Une déco qui fait rêver, 7 artistes par soir, 2 scènes, un espace DJ set porté chaque soir par un label ou un collectif. Camping gratuit UN APRÈS MIDI – le 11 juin, de 12h à 19h Petits et grands pourront somnoler à l’ombre d’un arbre en écoutant de la musique, opter pour de concerts ou spectacles dans des lieux insolites, ou bien observer les plus jeunes de nos festivaliers profiter d’un Zec pour enfants. Gratuit et ouvertà tous DES BALADES SECRÈTES, le 12 juin, de 10h30 à 18h30 L’idée est simple : Le temps d’une journée, montez dans un bus, partez à la découverte de notre beau pays des Mauges, sans savoir où vous allez, ni ce que vous allez découvrir. Co-organisé avec Scenes de Pays. La collection été, encore cachée sous ses draps, revient en juin avec une nouvelle programmation secrète ! Château de Gonnord Château de Gonnord Valanjou, Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Valanjou Maine-et-Loire

