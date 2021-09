Melle Melle Deux-Sèvres, Melle Collection de motocyclettes Monet et Goyon – Journées Européennes du patrimoine Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle

Collection de motocyclettes Monet et Goyon – Journées Européennes du patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19 Place de la poste Espace Sainte Catherine

Melle Deux-Sèvres Journées Européennes du patrimoine

COLLECTION DE MOTOCYCLETTES MONET ET GOYON Samedi 18 et dimanche 19 :

10h-12h/14h-18h Visite libre ou guidée du musée de motos anciennes, avec un cheminement de 1917 à 1959, autour de 40 machines.

Gamme des années 20, atelier des années 30, machine d’après-guerre et diaporama.

Les visites guidées font découvrir les particularités de chacune des machines ainsi

que l’histoire de l’entreprise et des hommes qui l’ont créée. Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur de la structure. Espace Sainte-Catherine – Place de la Poste

www.musee-monet-goyon.fr

Rens. 05 49 29 60 54

Gratuit Journées Européennes du patrimoine

