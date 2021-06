Noyers Musée des Arts naïfs et populaires de Noyers Noyers, Yonne Collection de boîtes en métal Musée des Arts naïfs et populaires de Noyers Noyers Catégories d’évènement: Noyers

Musée des Arts naïfs et populaires de Noyers, le samedi 3 juillet à 13:30

Cette exposition temporaire mettra à l’honneur une sélection de boîtes en métal du collectionneur Serge Moreau, dans l’attente d’une exposition prochaine plus conséquente. En effet ce touche-à-tout qui avait habité le village de Noyers dans son enfance, n’avait pas oublié ses racines et fait déjà bénéficier le musée de la présence de nombreuses boîtes de métal issues d’une collection entreprise dans les brocantes, vide-greniers et autres salles de ventes. Cette présentation complètera donc cette collection de boîtes de bonbons, de biscuits…

Entrée libre pour tous les publics

25 rue de L'Église 89310 Noyers-sur-Serein Noyers Yonne

2021-07-03T13:30:00 2021-07-03T21:00:00

