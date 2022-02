Collection de bidules – Tome 3 Frac Centre – Les Turbulences, 4 février 2022, Orléans.

Collection de bidules – Tome 3

du vendredi 4 février au dimanche 27 mars à Frac Centre – Les Turbulences

Collection de bidules – Tome 3 rassemble les œuvres des commissaires et programmateurs du Pays Où le Ciel est Toujours Bleu (collectif d’artistes : Laurent Mazuy, Sébastien Pons et Olivier Soulerin). Collection de bidules nous immerge dans l’énergie qui ne cesse d’animer l’action d’un collectif d’artistes. Une posture qui entretient un rapport sans cesse renouvelé à la découverte, à la surprise voire à la fascination de l’étranger et de ses possibles. L’accueil du singulier et de l’altérité qui se réalise sur la base de la richesse d’un voyage à venir et la promesse d’un exotisme fantasmé. Les actions réalisées forment une vrille baroque, un savoir qui se déploie sans clôture sur la description des surfaces plutôt que sur la connaissance conduite par l’incision de ces dernières. [Plus d’informations](https://www.frac-centre.fr/expositions/dans-les-murs/poctb-collection-bidules-tome/poctb-collection-bidules-tome-1432.html)

Entrée gratuite

Une exposition carte blanche dans le cadre du partenariat avec le Pays où le ciel est toujours bleu

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans Loiret



