Collection Dançer : en vue ————————– ### Mary Chebbah, Jeanne Vallauri, Bérengère Valour ### Du jeudi 5 au vendredi 27 mai CCNO et Médiathèque Gratuit, accès libre _Collection dançer_ est un projet éditorial porté par des artistes issues de la danse, des arts visuels et du livre, ayant eu l’envie de mettre au jour une collection de livres sur la danse, destinés aux enfants et aux curieux.euses de danse. Ces albums créatifs, ludiques et poétiques sont complétés par différents rendez-vous : performances in situ, ateliers pour enfants, parents, enseignant.e.s… Les dessins et tirages originaux présentés lors de l’exposition donnent aux enfants (comme aux plus grands lecteur•rice•s), la possibilité de « sentir la danse », de « pré-danser » par l’imagination en jouant avec les liaisons tissées entre des images, du textes, des idées, des mises en forme graphiques, comme des jeux de corps proposés en fin de livre et des ajouts de connaissance sur le monde de la danse. **VERNISSAGE D’EXPOSITION :** jeudi 5 mai, 18h à la Médiathèque – suivi d’une rencontre avec les artistes Plus d’infos : ccn-orleans.com/exposition-span-class-orleans-collection-dancer-en-pratique-span

Médiathèque Gambetta,Orléans 1 place Gambetta 45000 Orléans Orléans Loiret



