Visite de la collection de céramiques de Pierre-Adrien Dalpayrat

Hauts-de-Seine Visite de la collection de céramiques de Pierre-Adrien Dalpayrat Collection Dalpayrat Bourg-la-Reine, 16 septembre 2023, Bourg-la-Reine. Visite de la collection de céramiques de Pierre-Adrien Dalpayrat 16 et 17 septembre Collection Dalpayrat Entrée libre Visite de la collection de céramiques de Pierre-Adrien Dalpayrat La particularité de Pierre-Adrien Dalpayrat est d’avoir mis au point dans son atelier de Bourg-la-Reine, une couleur particulière : le célèbre « rouge Dalpayrat ». Présentés dans la maison où il vécut, les grés flammés d’inspiration Art nouveau et les faïences polychromes héritées du XVIIIe siècle témoignent de l’interprétation d’un savoir-faire traditionnel : la céramique, apparue au néolithique ! Une exposition permanente traitant de l’influence de l’Art Nouveau sur son œuvre, de l’inventivité des formes et son travail sur la matière, de la mise au point du « Rouge Dalpayrat » et de la tradition céramique à Bourg-la-Reine, accompagne la visite. Collection Dalpayrat 43 avenue du Général-Leclerc 92340 Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine 92340 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 79 71 41 61 http://www.bourg-la-reine.fr Pierre-Adrien Dalpayrat est l’un des plus importants représentants du renouveau céramique qui touche l’Europe à la fin du XIXème siècle. Au fil du temps la ville de Bourg-la-Reine s’est attachée à réunir des oeuvres témoignant de la variété de la production du céramiste : la collection, riche de plus d’une centaine de pièces, est désormais présentée dans une partie de la maison où l’artiste vécut. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

