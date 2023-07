Clôture du Plein Été Collectif12 Mantes-la-Jolie, 16 septembre 2023, Mantes-la-Jolie.

Clôture du Plein Été Samedi 16 septembre, 09h00 Collectif12

Diffusion de 5 petites formes dans différents lieux de la ville :

_

Celle qui voulait qu’on la regarde disparaître_ de l’Inverso Collectif.

Laurence à 23 ans. Laurence est mannequin de défilé. Laurence est une des meilleures. Non, elle est la meilleure.

Pourtant, aujourd’hui, elle arrête tout. Fini les séances photos, les pubs et les défilés.

Aujourd’hui, elle fait une dernière apparition sur les réseaux qui l’adulent, et elle décide de raconter.

Raconter comment elle est devenue anorexique.

Les axiomatiques : courtes pièces didactiques et allégoriques qui essayent d’être à la hauteur de l’urgence climatique du Groupe T.

Les axiomatiques prennent la forme de courtes paraboles à mi-chemin entre les fables médiévales allégoriques et de l’agit prop ; il s’agira d’illuster une problématique très simple à chaque fois, qui concerne une décision à prendre par un personnage, et qui illustre les principaux affects nécesaires à une prise de conscience écologique.

Des nénuphars dans les poumons de la compagnie Sans la Nommer.

Comment, sans avoir travaillé dans un environnement amianté, le frère de Nicole a-t-il pu mourrir d’un cancer de l’amiante ? Nicole et Gérard, le couple Voide, suivent la piste d’une ancienne usine d’amiante située à proximité de leur école primaire et du domicile familial. Après de années d’enquête, ils constituent un ossier solide, déposent plainte et mobilisent les habitant·e·s du quartier pour dénoncer un empoisonnement environnemental d’envergure.

Memento Flori de la compagnie METAtarses.

Memento Flori est une célébration de la vie dans la puissance de floraison. La fleur qui précède le fruit est prise dans un moment transitoire. Ce moment transitoire improductif, signe deson inscription dans le temps et nous rappelle qu’il passe, et que la vie est un processus.

La sieste des jardins de Sylvie Gasteau et Stéphane Gombert.

La sieste des jardins propose une composition sonore qui articule poétiquement et musicalement des captations sonores d’ambiance réalisées dans des jardins, des paroles de jardiniers, de botanistes, mais aussi de description critique d’événements historiques ou mythologiques de la conception des jardins (jardin d’Eden, jardin suspendu de Babylone, jardin à la française).

Tous les spectateurs sont ensuite invités à se retrouver au Collectif 12 pour une soirée conviviale.

Collectif12 174 boulevard du Maréchal Juin 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France https://collectif12.org/event/le-plein-ete-2021/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

© Jean-Charles Massera